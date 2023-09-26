В британской разведке проанализировали атаки на ЧФ рф в Крыму

14:25 26 сентября Киев, Украина

Повреждения Черноморского флота рф после ряда атак серьезные, но локальные. Флот остается способным выполнять свои основные задачи военного времени — наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные районы безопасности. Однако его способность блокировать украинские порты и проводить плановое техническое обслуживание снизится.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"российский Черноморский флот в течение последних недель подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по его штабу 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и скоординированными, чем до сих пор в войне", — говорится в сообщении британских разведчиков.

Однако, по данным британской разведки, вполне возможно, что его способность продолжать более широкое региональное патрулирование безопасности и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Также, возможно, ухудшится его способность защищать свои активы в порту и проводить плановое техническое обслуживание.