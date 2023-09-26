В британской разведке проанализировали атаки на ЧФ рф в Крыму

Повреждения Черноморского флота рф после ряда атак серьезные, но локальные. Флот остается способным выполнять свои основные задачи военного времени — наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местные районы безопасности. Однако его способность блокировать украинские порты и проводить плановое техническое обслуживание снизится.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Однако, по данным британской разведки, вполне возможно, что его способность продолжать более широкое региональное патрулирование безопасности и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Также, возможно, ухудшится его способность защищать свои активы в порту и проводить плановое техническое обслуживание.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии