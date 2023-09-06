В британской разведке оценили подготовку украинской энергетики к зиме в условиях войны

Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по созданию достаточных запасов топлива для предстоящего зимнего периода, вероятно, будут успешными.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Как отметили в британской разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Как отметили в британской разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
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