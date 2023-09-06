В британской разведке оценили подготовку украинской энергетики к зиме в условиях войны

13:37 17 августа Киев, Украина

Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по созданию достаточных запасов топлива для предстоящего зимнего периода, вероятно, будут успешными.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Как отметили в британской разведке, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв.
"Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, в прошлую зиму Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированный персонал и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосети даже в военное время", — говорится в сообщении.
 