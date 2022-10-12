В британской разведке оценили назначение нового командующего "спецоперацией" рф

10:40 11 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



По данным британских разведчиков, суровикин ранее командовал Воздушно-космическими силами россии, а недавно – Южной группировкой войск в операциях в Украине. Назначение Министерством обороны рф 8 октября генерала сергея суровикина главным командующим Объединенной группировки сил, проводящей "военную спецоперацию" в Украине, отражает усилия российских силовиков улучшить проведение "операции".Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.По данным британских разведчиков, суровикин ранее командовал Воздушно-космическими силами россии, а недавно – Южной группировкой войск в операциях в Украине.

"В течение большей части своей "операции" россии, вероятно, не хватало единственного уполномоченного полевого командира", - говорится в отчете британских разведчиков.

Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в течение периода с апреля по август 2022 года, но непонятно, мог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки сил.



Суровикину, вероятно, придется соперничать с российским Минобороны, имеющим недостаточные ресурсы для достижения политических целей, поставленных им в Украине.