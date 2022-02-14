В Братиславе состоялась церемония встречи президентов Украины и Словакии

11:05 24 Сентябрь Киев, Украина

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который пребывает с официальным визитом в Словакии, с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.



Во время официальной церемонии встречи, состоявшейся на площади перед зданием Президентского дворца в Братиславе, прозвучали гимны двух стран.



Владимир Зеленский и Зузана Чапутова провели смотр строя воинов почетного караула.



Состоялось представление членов украинской и словацкой делегаций.



Затем Президент Украины сделал запись в Книге почетных гостей и началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой в узком кругу.