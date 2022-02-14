В Братиславе состоялась церемония встречи президентов Украины и Словакии

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который пребывает с официальным визитом в Словакии, с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.
Во время официальной церемонии встречи, состоявшейся на площади перед зданием Президентского дворца в Братиславе, прозвучали гимны двух стран.
Владимир Зеленский и Зузана Чапутова провели смотр строя воинов почетного караула.
Состоялось представление членов украинской и словацкой делегаций.
Затем Президент Украины сделал запись в Книге почетных гостей и началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой в узком кругу.
Во время официальной церемонии встречи, состоявшейся на площади перед зданием Президентского дворца в Братиславе, прозвучали гимны двух стран.
Владимир Зеленский и Зузана Чапутова провели смотр строя воинов почетного караула.
Состоялось представление членов украинской и словацкой делегаций.
Затем Президент Украины сделал запись в Книге почетных гостей и началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой в узком кругу.
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