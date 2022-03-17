В Борисполе должны пройти перевыборы мэра

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы не состоявшимися и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", - написала Айвазовская.