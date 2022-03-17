В Борисполе должны пройти перевыборы мэра

17:53 28 октября Киев, Украина

В связи с тем, что действующий мэр, побеждавший на местных выборах 25 октября, скончался от коронавирусной болезни Covid-19. В Борисполе назначат повторные выборы городского головы.
 
Об этом сообщила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
"В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы не состоявшимися и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", - написала Айвазовская.
Как сообщалось, мэр Борисполя Федорчук скончался от коронавирусной болезни Covid-19.

В партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался, сообщили, что он умер в среду, 28 октября.

Федорчуку было 60 лет. Впервые должность мэра получил 18 апреля 2006 года, победив на местных выборах как самовыдвиженец бориспольской ячейки Блока Юлии Тимошенко (БЮТ).