В Борисполе должны пройти перевыборы мэра

В связи с тем, что действующий мэр, побеждавший на местных выборах 25 октября, скончался от коронавирусной болезни Covid-19. В Борисполе назначат повторные выборы городского головы.
Об этом сообщила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
Как сообщалось, мэр Борисполя Федорчук скончался от коронавирусной болезни Covid-19.
В партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался, сообщили, что он умер в среду, 28 октября.
Федорчуку было 60 лет. Впервые должность мэра получил 18 апреля 2006 года, победив на местных выборах как самовыдвиженец бориспольской ячейки Блока Юлии Тимошенко (БЮТ).
В партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался, сообщили, что он умер в среду, 28 октября.
Федорчуку было 60 лет. Впервые должность мэра получил 18 апреля 2006 года, победив на местных выборах как самовыдвиженец бориспольской ячейки Блока Юлии Тимошенко (БЮТ).
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