В ближайшие несколько лет Украина получит План действий по членству в НАТО

15:49 27 октября Киев, Украина

После ряда реформ Украина сможет получить План действий по членству в НАТО, это значит, что автоматически страна становится кандидатом в члены Североатлантического альянса.
 
Такое заявление сделал в Facebook депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане во вторник, 27 октября.
"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ - план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но до того нам нужно внедрить ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами", - заявил Чернев.
По словам члена межпарламентского совета Украина-НАТО и председателем постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Чернева, в первую очередь необходимо:
  • реформировать Службу безопасности Украины;
  • внедрять парламентский контроль над сектором безопасности и обороны;
  • принимать новый закон о государственной тайне.
"Конечно, по политическим соображениям наши западные партнеры не заявляют прямо, что готовятся принять Украину в НАТО. Но предоставление ПДЧ автоматически означает, что страна становится кандидатом и, после завершения всех необходимых реформ, вступает в Альянс", - добавил он.