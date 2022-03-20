В ближайшие несколько лет Украина получит План действий по членству в НАТО

15:49 27 октября Киев, Украина

После ряда реформ Украина сможет получить План действий по членству в НАТО , это значит, что автоматически страна становится кандидатом в члены Североатлантического альянса.

Такое заявление сделал в Facebook депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане во вторник, 27 октября.

"Украина будет в НАТО. И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ - план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Но до того нам нужно внедрить ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами", - заявил Чернев.

По словам члена межпарламентского совета Украина-НАТО и председателем постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Чернева, в первую очередь необходимо:

реформировать Службу безопасности Украины;

внедрять парламентский контроль над сектором безопасности и обороны;

принимать новый закон о государственной тайне.