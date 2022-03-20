В ближайшие несколько лет Украина получит План действий по членству в НАТО

После ряда реформ Украина сможет получить План действий по членству в НАТО, это значит, что автоматически страна становится кандидатом в члены Североатлантического альянса.
Такое заявление сделал в Facebook депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане во вторник, 27 октября.
По словам члена межпарламентского совета Украина-НАТО и председателем постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Чернева, в первую очередь необходимо:
- реформировать Службу безопасности Украины;
- внедрять парламентский контроль над сектором безопасности и обороны;
- принимать новый закон о государственной тайне.
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