В ближайшие недели Украина получит новые системы ПРО и ПВО

07:00 06 ноября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 5 ноября.

"Очень детально проанализировали ситуацию на передовой - по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Докладывали главнокомандующий, командующие, руководитель разведки, премьер-министр, министр обороны, руководитель пограничников. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - сказал Зеленский.

Также в ходе заседания Ставки было очень детально проанализировано все, что касается поставок силам обороны, продолжил президент.

"Это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи. Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбивания стал больше, но есть еще над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем и дальше делать для этого все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит новые системы ПРО и ПВО до конца года. Договоренности по их поставкам уже находятся в процессе реализации.