10:04 06 сентября Киев, Украина

На этой неделе Совбез ООН будет дважды собираться из-за ситуации в Украине.





Как сообщили в Секретариате Совбеза, ожидается выступление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который представит отчет об обстановке на ЗАЭС и расскажет о миссии экспертов агентства по атомной энергии на станцию. Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).



В среду, 7 сентября, по запросу США и Албании Совбез соберется для обсуждения насильственной депортации россией граждан Украины. Заседание тоже запланировано на 15:00 (22:00 – по киевскому времени). Во вторник, 6 сентября, Совет Безопасности ООН по запросу рф рассмотрит ситуацию на ЗАЭС, а в среду, 7 сентября, США и Албания созывают Совбез из-за депортации рф граждан Украины.Как сообщили в Секретариате Совбеза, ожидается выступление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который представит отчет об обстановке на ЗАЭС и расскажет о миссии экспертов агентства по атомной энергии на станцию. Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).В среду, 7 сентября, по запросу США и Албании Совбез соберется для обсуждения насильственной депортации россией граждан Украины. Заседание тоже запланировано на 15:00 (22:00 – по киевскому времени).

"Российская делегация традиционно пытается использовать РБ в качестве площадки для распространения фальшивых нарративов и дезинформации, обвиняя ВСУ в атаках на оккупированную ЗАЭС, которую регулярно обстреливают российские войска", - говорится в сообщении.



Перед тем по запросу россии Совбез ООН обсуждал ситуацию на ЗАЭС 11 и 23 августа.