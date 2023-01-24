В ближайшие дни ФРГ решит вопрос о поставке Leopard в Украину – Столтенберг

13:37 24 января Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скоро Берлин разрешит поставки танков Leopard Украине. Об этом он сказал после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом на совместном брифинге.

"Все страны, у которых они есть на вооружении (и кто готов поделиться ими с Украиной), могут начать готовить их к передаче", - отметил Столтенберг.

Он призвал "дать пространство" союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.

По словам Писториуса, "ситуация не изменилась" за последние сутки, но в Берлине готовят "решение, которое будет очень скоро".

Министр ФРГ также призвал страны-партнеры начать обучать украинских военнослужащих использованию Леопардов.

Напомним, Вашингтон считает, что новости от Берлина по вопросу немецких танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.

Ранее Рамштайн-8 не одобрил передачу танков Украине.