В ближайшие дни ФРГ решит вопрос о поставке Leopard в Украину – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скоро Берлин разрешит поставки танков Leopard Украине. Об этом он сказал после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом на совместном брифинге.
Он призвал "дать пространство" союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.
По словам Писториуса, "ситуация не изменилась" за последние сутки, но в Берлине готовят "решение, которое будет очень скоро".
Министр ФРГ также призвал страны-партнеры начать обучать украинских военнослужащих использованию Леопардов.
Напомним, Вашингтон считает, что новости от Берлина по вопросу немецких танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.
Ранее Рамштайн-8 не одобрил передачу танков Украине.
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