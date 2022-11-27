В ближайшее время ожидаются активные боевые действия в Украине - ISW

11:16 27 ноября Киев, Украина

В ближайшее время вырастет общий темп военных операций, это может произойти в течение нескольких недель. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Общий темп операций вдоль линии фронта замедлился в последние дни из-за ухудшения погодных условий, но, вероятно, увеличится в течение нескольких недель, когда температура снизится и земля замерзнет по всему театру боевых действий, считают американские аналитики.

Украинские и российские сообщения с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон осложнены сильным болотом в результате дождей.

Как отмечают эксперты, прогнозируемое понижение температуры по всей территории Украины в течение следующей недели, вероятно, приведет к замерзанию почвы и ускорит темпы боевых действий, поскольку мобильность обеих сторон увеличится.

Неизвестно, готова ли любая из сторон активно к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций в это время, но метеорологические факторы, препятствовавшие таким операциям, начнут ослабевать.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщили, что Кремль создает новую частную военную компанию, чтобы сдержать влияние на политической арене россии главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.