В библиотеках Мариуполя россияне проводят "денацификацию" - Андрющенко

17:35 14 июня Киев, Украина





Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Из уцелевшего помещения городской библиотеки в Мариуполе российские волонтеры вывозят все книги якобы на хранение.Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канал "Андрющенко Time".

"Мариуполь. ДенаZификация в действии. Из уцелевшего помещения библиотеки "государственные волонтеры" вывезли все книги под предлогом "на хранение".



Пожалуй, само по себе "библиотека" уже экстремизм с точки зрения россиян. Как и образование", – написал советник мэра.



В руки оккупантов попали книги, написанные на украинском, английском и русском языках.



Украинские книги отсортировали в отдельный автобус, который, по словам Андрющенко, уехал в Донецк.