В библиотеках Мариуполя россияне проводят "денацификацию" - Андрющенко

Из уцелевшего помещения городской библиотеки в Мариуполе российские волонтеры вывозят все книги якобы на хранение.
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канал "Андрющенко Time".
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канал "Андрющенко Time".
В руки оккупантов попали книги, написанные на украинском, английском и русском языках.
Украинские книги отсортировали в отдельный автобус, который, по словам Андрющенко, уехал в Донецк.
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