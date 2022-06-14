В библиотеках Мариуполя россияне проводят "денацификацию" - Андрющенко

17:35 14 июня Киев, Украина

Из уцелевшего помещения городской библиотеки в Мариуполе российские волонтеры вывозят все книги якобы на хранение.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канал "Андрющенко Time".
"Мариуполь. ДенаZификация в действии. Из уцелевшего помещения библиотеки "государственные волонтеры" вывезли все книги под предлогом "на хранение".

Пожалуй, само по себе "библиотека" уже экстремизм с точки зрения россиян. Как и образование", – написал советник мэра.

В руки оккупантов попали книги, написанные на украинском, английском и русском языках.

Украинские книги отсортировали в отдельный автобус, который, по словам Андрющенко, уехал в Донецк.
"До большого костра из украинских книг на площади ленина в Донецке осталось уже недолго", – говорит советник мэра.