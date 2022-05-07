В Берлине ввели запрет на украинскую символику на акциях 8-9 мая

Послу Украины в Германии категорически не понравилось решение немецких властей запретить символику Украины на акциях 8-9 мая.
Об этом говорилось в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Накануне немецкие СМИ, ссылаясь на письмо полиции, писали о принятом запрете в Берлине публичной демонстрации украинской символики на памятных мероприятиях 8-9 мая.
Такой же запрет действует и в отношении российской символики.
Мельник в комментарии журналистам назвал такое решение "огромным скандалом" и "пощечиной для всех украинцев": "Это свидетельствует не только об отсутствии такта, но есть и катастрофическим политическим решением".
Накануне немецкие СМИ, ссылаясь на письмо полиции, писали о принятом запрете в Берлине публичной демонстрации украинской символики на памятных мероприятиях 8-9 мая.
Такой же запрет действует и в отношении российской символики.
Мельник в комментарии журналистам назвал такое решение "огромным скандалом" и "пощечиной для всех украинцев": "Это свидетельствует не только об отсутствии такта, но есть и катастрофическим политическим решением".
Мельник призвал местные власти немедленно отменить "это сомнительное решение".
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