В Берлине ввели запрет на украинскую символику на акциях 8-9 мая

09:04 07 мая Киев, Украина

Послу Украины в Германии категорически не понравилось решение немецких властей запретить символику Украины на акциях 8-9 мая.

Об этом говорилось в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.



Накануне немецкие СМИ, ссылаясь на письмо полиции, писали о принятом запрете в Берлине публичной демонстрации украинской символики на памятных мероприятиях 8-9 мая.



Такой же запрет действует и в отношении российской символики.



Мельник в комментарии журналистам назвал такое решение "огромным скандалом" и "пощечиной для всех украинцев": "Это свидетельствует не только об отсутствии такта, но есть и катастрофическим политическим решением".

"На таком фоне все заверения в солидарности с Украиной – пустой звук. Можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, является просто возмутительным", - цитируют СМИ слова дипломата.

Мельник призвал местные власти немедленно отменить "это сомнительное решение".