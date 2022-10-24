В Берлине прошла встреча Шмыгаля с Шольцем

19:37 24 октября Киев, Украина





По итогам встречи Шмыгаль сообщил слова Шольца о том, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Германию в понедельник, 24 октября, провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.По итогам встречи Шмыгаль сообщил слова Шольца о том, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T.

"Во время встречи поблагодарил за поддержку нашего государства. Первая полученная система IRIS-T очень эффективно показала себя на защите украинского неба и спасла немало жизней", - сообщил премьер.



Также, по его словам, на встрече обсудили восстановление Украины и ключевые аспекты сотрудничества.

"Поблагодарил господина Шольца за персональную инициативу по организации Конференции восстановления Украины в Берлине" , - пишет Шмыгаль.



Кроме того, на встрече затронули ситуацию на Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.

