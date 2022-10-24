В Берлине прошла встреча Шмыгаля с Шольцем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Германию в понедельник, 24 октября, провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По итогам встречи Шмыгаль сообщил слова Шольца о том, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T.
По итогам встречи Шмыгаль сообщил слова Шольца о том, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T.
Также, по его словам, на встрече обсудили восстановление Украины и ключевые аспекты сотрудничества.
Кроме того, на встрече затронули ситуацию на Запорожской АЭС и Каховской ГЭС.
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