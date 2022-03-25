В Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов", на его борту было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты

08:55 25 марта Киев, Украина

В уничтоженном десантном корабле оккупантов в Бердянске на борту было около 400 человек морской пехоты, а также около 20 танков и 45 БТРов.



Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы ОП Алексей Арестович.



"Там полностью уничтожен ВДК "Саратов", сначала "Орск" объявили, но как бы "Саратов". У него на борту было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты. Все это шло под Мариуполь, то есть видим, что все же Мариуполю мы нашли способ помогать", - указал он.



По его словам, украинские партизаны "хорошо поработали на юге", повредив рельсы, и там у войск РФ нет возможности наладить доставку из оккупированного Крыма по железной дороге, поэтому подкрепление РФ отправляет морем.



"Зашли в Бердянск, начали разгружаться. Три корабля стояли рядом, один уничтожили, около второго 150 человек личного состава как раз снялось и находились между кораблями, когда туда прилетело. И двое отходивших кораблей имели возгорание. Один - серьезные, второй - меньше. Что характерно - обоими наиболее пострадавшими кораблями командовали предатели, которые в 2014 году перешли из ВМСУ в состав Черноморского флота РФ, изменив присягу", - добавил Арестович.