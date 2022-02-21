В Белом доме рассказали о предстоящей встрече Путина с Байденом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о предстоящей встрече двух лидеров: Владимира Путина и Джо Байдена. Однако переговоры возможны только в том случае, если до этого времени Российская Федерация не осуществит вторжение в Украину.
Отмечается, что Байден «в принципе» согласился на встречу с Путиным, но при условиях мирного времени. Более того, президенты США и РФ должны будут провести переговоры только после того, как состоится встреча (24 февраля 2022) госсекретаря Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
В сообщении также уточняется, что инициатором личных переговоров американского и российского лидеров стал Эмманюэль Макрон, который недавно побеседовал с главой Белого дома и отдельно с главой Кремля.
Отмечается, что Байден «в принципе» согласился на встречу с Путиным, но при условиях мирного времени. Более того, президенты США и РФ должны будут провести переговоры только после того, как состоится встреча (24 февраля 2022) госсекретаря Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
В сообщении также уточняется, что инициатором личных переговоров американского и российского лидеров стал Эмманюэль Макрон, который недавно побеседовал с главой Белого дома и отдельно с главой Кремля.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии