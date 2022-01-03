В Белом доме рассказали, о чем говорили Байден с Зеленским

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в связи с наращиванием российской военной мощи на границах Украины, Байден "дал понять" Зеленскому во время телефонного звонка, что "Соединенные Штаты и их союзники и партнеры решительно ответят, если Россия и дальше будет вторгаться в Украину" .
В разговоре с Зеленским Байден также подчеркнул приверженность Вашингтона «принципу« ничего о тебе без тебя »», явно указав на необходимость включения Украины в переговоры о ее собственном будущем .
Позже Владимир Зеленский написал в Твиттере, что ценит «непоколебимую поддержку» США и что этот призыв «доказывает особый характер» отношений двух стран .
Напомним, высокопоставленные официальные лица США и России должны сесть за стол переговоров 9 и 10 января в Женеве.
Напомним, во время общения по телефону, которое состоялось 30 декабря, Байден предостерег Путина от вторжения в Украину, а кремлевский лидер заявил, что антимосковские санкции станут «колоссальной ошибкой ». После 50-минутного телефонного разговора оба президента заявили о поддержке дальнейшей дипломатии.
В разговоре с Зеленским Байден также подчеркнул приверженность Вашингтона «принципу« ничего о тебе без тебя »», явно указав на необходимость включения Украины в переговоры о ее собственном будущем .
Позже Владимир Зеленский написал в Твиттере, что ценит «непоколебимую поддержку» США и что этот призыв «доказывает особый характер» отношений двух стран .
Напомним, высокопоставленные официальные лица США и России должны сесть за стол переговоров 9 и 10 января в Женеве.
Напомним, во время общения по телефону, которое состоялось 30 декабря, Байден предостерег Путина от вторжения в Украину, а кремлевский лидер заявил, что антимосковские санкции станут «колоссальной ошибкой ». После 50-минутного телефонного разговора оба президента заявили о поддержке дальнейшей дипломатии.
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