В Белом доме прокомментировали статью Залужного

Статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в The Economist демонстрирует, насколько важно, чтобы западные партнеры продолжали поддерживать Украину.
Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о статье и нужна ли из-за этого обновленная стратегия.
Кирби подчеркнул, что в процессе войны меняются потребности сторон, в том числе в отношении систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.
Залужный в статье The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Он также назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф.
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