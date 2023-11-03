В Белом доме прокомментировали статью Залужного

12:30 03 ноября Киев, Украина

Статья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в The Economist демонстрирует, насколько важно, чтобы западные партнеры продолжали поддерживать Украину.

Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби , отвечая на вопрос о статье и нужна ли из-за этого обновленная стратегия.

"Украинские лидеры имеют право говорить об их прогрессе или его отсутствии. Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что в процессе войны меняются потребности сторон, в том числе в отношении систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

"Мы развивали и развиваем то, что мы предоставили Украине, по мере развития самой войны, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам было бы легче это сделать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины, потому что речь идет не только о возможностях Украины. Это большая часть этого идет на пополнение запасов для США — для наших собственных запасов", — сказал представитель Белого дома.

Залужный в статье The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Он также назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф.