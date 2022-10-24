В Bellingcat заявили о разоблачении сети наводчиков российских ракет

Расследователи проекта Bellingcat заявили, что разоблачили сеть наводчиков российских крылатых ракет, поражающих гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом в своем Twitter написал основатель и креативный директор Bellingcat Элиот Хиггинс, расследование опубликовано на сайте Bellingcat.
Об этом в своем Twitter написал основатель и креативный директор Bellingcat Элиот Хиггинс, расследование опубликовано на сайте Bellingcat.
По его словам, в течение последних месяцев сотрудники Bellingcat занимались расследованием состава команды, которая ответственна за программирование российских крылатых ракет, запущенных по целям в Украине, часто поражающим гражданскую инфраструктуру. Вместе с коллегами из Der Spiegel и The Insider им удалось выяснить, что российские военные, занимающиеся программированием ракет, входят в состав Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил россии.
При этом все ракетчики, перешедшие на службу в ГВЦ, зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19 в Москве — официальном адресе Генштаба Вооруженных сил россии.
При этом официально функции ГВЦ описываются в военных изданиях как предоставление IT-услуг и автоматизация Вооруженных сил. Это учреждение редко упоминается в российских СМИ, отмечает издание, а большинство из тех сотрудников ГОЦ, чью биографию удалось изучить расследователям, окончили или Академию Ракетных войск стратегического назначения (в частности, ее филиал в Серпухове), или Военно-морской инженерный институт.
Чтобы подтвердить предположение о причастности центра к запуску крылатых ракет, расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова.
При этом официально функции ГВЦ описываются в военных изданиях как предоставление IT-услуг и автоматизация Вооруженных сил. Это учреждение редко упоминается в российских СМИ, отмечает издание, а большинство из тех сотрудников ГОЦ, чью биографию удалось изучить расследователям, окончили или Академию Ракетных войск стратегического назначения (в частности, ее филиал в Серпухове), или Военно-морской инженерный институт.
Чтобы подтвердить предположение о причастности центра к запуску крылатых ракет, расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова.
Далее расследователи смогли связать большое количество отдельных ударов крылатыми ракетами с конкретными подразделениями ГВЦ, выяснив корреляцию между типом ракет и конкретными сотрудниками центра. Обнаруженное ими подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет: ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования), 9М728, он же
Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" ( наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования).
При этом, когда журналисты The Insider начали звонить по телефону наведчикам из полученного биллинга, все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но категорически отрицали, что работают в Главном вычислительном центре и имеют какое-то отношение к обстрелу Украины. В частности, один из них признал, что его зовут Сергей Владимирович Ильин, но заявил, что является "самозанятым" и работает сантехником. Лейтенант Артем Веденов утверждал, что работает на свиноферме, а капитан Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса, а информация о его работе в вычислительном центре — это "некий бред". Подобные заявления сделали и другие фигуранты расследования, с которыми удалось связаться журналистам.
Журналисты смогли выяснить и место, где было сделано фото. По их данным, это внутренний двор Минобороны рф на Знаменке, 19.
При этом один из инженеров согласился поделиться с расследователями на условиях анонимности некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием министерства обороны в Москве.
Как отмечают расследователи, военные инженеры, программирующие траектории управляемых ракет, имеют очень разный опыт. Среди них есть как люди, всю свою карьеру прослужившие в армии или на флоте, а впоследствии получившие военно-инженерную специализацию, так и молодежь, набранная по гражданским профессиям, обычно связанных с IT.
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