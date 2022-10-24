В Bellingcat заявили о разоблачении сети наводчиков российских ракет

22:31 24 октября Киев, Украина





Об этом в своем Twitter Расследователи проекта Bellingcat заявили, что разоблачили сеть наводчиков российских крылатых ракет, поражающих гражданскую инфраструктуру Украины.Об этом в своем Twitter написал основатель и креативный директор Bellingcat Элиот Хиггинс, расследование опубликовано на сайте Bellingcat

"Вы когда-нибудь задумывались, как российские крылатые ракеты попадают на украинские детские площадки, электростанции и жилые дома? Пора познакомиться с командой, занимающейся наведением российских ракет на гражданскую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

По его словам, в течение последних месяцев сотрудники Bellingcat занимались расследованием состава команды, которая ответственна за программирование российских крылатых ракет, запущенных по целям в Украине, часто поражающим гражданскую инфраструктуру. Вместе с коллегами из Der Spiegel и The Insider им удалось выяснить, что российские военные, занимающиеся программированием ракет, входят в состав Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил россии.

"Какая именно структура в Вооруженных силах россии занимается определением целей и полетных траекторий для управляемых ракет - не очевидно из открытых источников. Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы проанализировали данные тысяч выпускников ведущих военных институтов россии, специализирующихся на ракетостроении и целеуказании, в частности подмосковной Военной академии Ракетных войск стратегического назначения и петербургского Военно-морского инженерного института Некоторые из них после выпуска поступили на службу в Главный вычислительный центр (ГВЦ) Вооруженных сил — это звучит как место, где могут заниматься вычислением траекторий управляемых ракет, хотя в открытых источниках о ГОЦ не так много информации", - пишет The Insider.

При этом все ракетчики, перешедшие на службу в ГВЦ, зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19 в Москве — официальном адресе Генштаба Вооруженных сил россии.



При этом официально функции ГВЦ описываются в военных изданиях как предоставление IT-услуг и автоматизация Вооруженных сил. Это учреждение редко упоминается в российских СМИ, отмечает издание, а большинство из тех сотрудников ГОЦ, чью биографию удалось изучить расследователям, окончили или Академию Ракетных войск стратегического назначения (в частности, ее филиал в Серпухове), или Военно-морской инженерный институт.



Чтобы подтвердить предположение о причастности центра к запуску крылатых ракет, расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова.

"Анализ его звонков с 24 февраля до конца апреля 2022 показал: каждый раз перед запусками крылатых ракет (о которых известно из открытых источников) ему звонили с одного конкретного номера, который, как мы определили, принадлежит полковнику Игорю Багнюку, зарегистрированному по тому же адресу , что и другие известные офицеры ГВЦ, на Знаменке, 19. Затем мы изучили метаданные звонков самого Багнюка и обнаружили его интенсивное общение более чем с 20 военными инженерами и айтишниками из ГОЦ. мы реконструировали команду из 33 военных инженеров, которые подчиняются полковнику Багнюку", - рассказали журналисты.

Далее расследователи смогли связать большое количество отдельных ударов крылатыми ракетами с конкретными подразделениями ГВЦ, выяснив корреляцию между типом ракет и конкретными сотрудниками центра. Обнаруженное ими подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет: ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования), 9М728, он же

Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" ( наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования).

При этом, когда журналисты The Insider начали звонить по телефону наведчикам из полученного биллинга, все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но категорически отрицали, что работают в Главном вычислительном центре и имеют какое-то отношение к обстрелу Украины. В частности, один из них признал, что его зовут Сергей Владимирович Ильин, но заявил, что является "самозанятым" и работает сантехником. Лейтенант Артем Веденов утверждал, что работает на свиноферме, а капитан Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса, а информация о его работе в вычислительном центре — это "некий бред". Подобные заявления сделали и другие фигуранты расследования, с которыми удалось связаться журналистам.

"Когда же The Insider продемонстрировал некоторым из наведчиков фото, где они стоят в военной форме со знаком вычислительного центра, это повлекло за собой их полную растерянность. Так, например, Владимир Воробьев также сначала заявил, что не имеет отношения к ГВЦ, а когда ему показали фото в форме, ответил загадочной фразой: "Впервые вижу в жизни. Тем более, в форме еще...", — пишет издание.

Журналисты смогли выяснить и место, где было сделано фото. По их данным, это внутренний двор Минобороны рф на Знаменке, 19.



При этом один из инженеров согласился поделиться с расследователями на условиях анонимности некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием министерства обороны в Москве.



Как отмечают расследователи, военные инженеры, программирующие траектории управляемых ракет, имеют очень разный опыт. Среди них есть как люди, всю свою карьеру прослужившие в армии или на флоте, а впоследствии получившие военно-инженерную специализацию, так и молодежь, набранная по гражданским профессиям, обычно связанных с IT.