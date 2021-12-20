В Беларуси задержан еще один украинец

16:21 13 Август Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили еще об одном задержанном украинце в белорусском Бресте.

«В консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина и сказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы», - сказано в сообщении.

Консульство начало проверку и выяснило, что 11 августа украинца задержали в качестве участника протестов и отправили в местное СИЗО



В МИД Украины заверили, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов для выяснения причин и законности задержания. Также, при необходимости будет оказана правовая помощь.

«Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших», - добавили в МИД.

Напомним, ранее было известно о трех украинцах, задержанных во время протестов в Беларуси (Константине Реуцком, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной). ОПУ и МИД призвали власти Беларуси освободить наших граждан как можно скорее.