15:33 04 мая Киев, Украина

В Беларуси ввели смертную казнь за покушение на теракт.





После внесения изменений в Уголовный кодекс, к высшей мере наказания в Беларуси смогут приговорить за покушение на теракт с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.



Кроме того, смертная казнь будет грозить за покушение на: В стране верхняя палата парламента одобрила поправки, расширяющие применение смертной казни.После внесения изменений в Уголовный кодекс, к высшей мере наказания в Беларуси смогут приговорить за покушение на теракт с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.Кроме того, смертная казнь будет грозить за покушение на:

убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;





убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

Стоит отметить, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, применяемая как исключительная мера наказания. Производится она путем расстрела.