В беларуси ввели режим "контртеррористической операции" и проводят скрытую мобилизацию - СМИ

10:01 14 октября Киев, Украина





О "контртеррористической операции" в интервью российскому изданию сказал Министр иностранных дел беларуси Владимир Макей. В беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за "угрозы со стороны соседних стран", и по приказу самопровозглашенного президента александра лукашенко проводят скрытую мобилизацию.О "контртеррористической операции" в интервью российскому изданию сказал Министр иностранных дел беларуси Владимир Макей.

"Мы должны заботиться о собственной безопасности, должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории беларуси", - заявил Макей.

Подробностей о "режиме контртеррористической операции" пока нет. Никакие сроки не называются.



Тем временем белорусское издание "Наша Ніва" сообщает о скрытой мобилизации в беларуси.



По информации источников, самопровозглашенный президент александр лукашенко принял принципиальное решение провести в беларуси мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.



Отмечается, что лукашенко решил не заявлять о мобилизации публично. Это было сделано на основе последствий такого решения в россии. "Скрытые мобилизации" будут проходить под видом проверки боеспособности частей и вызова военнообязанных на собрание, которые в народе известны как "набор в партизаны".



На первом этапе мобилизация не затрагивает крупные города, мобилизовать прежде всего сельское население.

Один из собеседников "Нивы" отметил, что понять цель мобилизации можно будет после того, как появится информация о ее масштабах.

"Набор до 2000 человек свидетельствовал бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например артиллерийские. Тревогу предстоит избить, когда количество мобилизованных превысит 5 тысяч, это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если это будет более 10 тысяч – то в нескольких направлениях”, – сказал он.