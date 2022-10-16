В беларуси ввели режим "контртеррористической операции" и проводят скрытую мобилизацию - СМИ

В беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за "угрозы со стороны соседних стран", и по приказу самопровозглашенного президента александра лукашенко проводят скрытую мобилизацию.
О "контртеррористической операции" в интервью российскому изданию сказал Министр иностранных дел беларуси Владимир Макей.
О "контртеррористической операции" в интервью российскому изданию сказал Министр иностранных дел беларуси Владимир Макей.
Подробностей о "режиме контртеррористической операции" пока нет. Никакие сроки не называются.
Тем временем белорусское издание "Наша Ніва" сообщает о скрытой мобилизации в беларуси.
По информации источников, самопровозглашенный президент александр лукашенко принял принципиальное решение провести в беларуси мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.
Отмечается, что лукашенко решил не заявлять о мобилизации публично. Это было сделано на основе последствий такого решения в россии. "Скрытые мобилизации" будут проходить под видом проверки боеспособности частей и вызова военнообязанных на собрание, которые в народе известны как "набор в партизаны".
На первом этапе мобилизация не затрагивает крупные города, мобилизовать прежде всего сельское население.
Тем временем белорусское издание "Наша Ніва" сообщает о скрытой мобилизации в беларуси.
По информации источников, самопровозглашенный президент александр лукашенко принял принципиальное решение провести в беларуси мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.
Отмечается, что лукашенко решил не заявлять о мобилизации публично. Это было сделано на основе последствий такого решения в россии. "Скрытые мобилизации" будут проходить под видом проверки боеспособности частей и вызова военнообязанных на собрание, которые в народе известны как "набор в партизаны".
На первом этапе мобилизация не затрагивает крупные города, мобилизовать прежде всего сельское население.
Один из собеседников "Нивы" отметил, что понять цель мобилизации можно будет после того, как появится информация о ее масштабах.
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