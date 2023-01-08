В Беларуси в любой момент могут объявить мобилизацию - RND

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что Александр Лукашенко может в любой момент объявить в Беларуси мобилизацию, передает RND.
Он отметил, что диктатор только ждет отмашки от своего соратника Владимира путина и присоединится к войне против Украины.
Латушко также сообщил, что многим работникам МВД в Беларуси приказали сдать свои паспорта.
Он напомнил, что в Беларуси постоянно увеличивается присутствие российских военных. В то же время, по его данным, 85% белорусов выступают против войны.
Латушко критикует партнеров Украины, которые "не обращают внимание на Лукашенко, так как никаких новых санкций не вводится и никакого давления не оказывается".
Ранее стало известно, что в Беларусь перебросили очередной эшелон с войсками рф. Всего за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 российских солдат.
Лукашенко посетил военных рф на полигоне вблизи Украины
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