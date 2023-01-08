В Беларуси в любой момент могут объявить мобилизацию - RND

08:34 08 января Киев, Украина

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что Александр Лукашенко может в любой момент объявить в Беларуси мобилизацию, передает RND.

Он отметил, что диктатор только ждет отмашки от своего соратника Владимира путина и присоединится к войне против Украины.

Латушко также сообщил, что многим работникам МВД в Беларуси приказали сдать свои паспорта.

"Это означает, что эти люди больше не смогут покинуть территорию Беларуси в случае их мобилизации", - заявил Латушко.

Он напомнил, что в Беларуси постоянно увеличивается присутствие российских военных. В то же время, по его данным, 85% белорусов выступают против войны.

Латушко критикует партнеров Украины, которые "не обращают внимание на Лукашенко, так как никаких новых санкций не вводится и никакого давления не оказывается".

Ранее стало известно, что в Беларусь перебросили очередной эшелон с войсками рф. Всего за последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 российских солдат.

Лукашенко посетил военных рф на полигоне вблизи Украины