В беларуси стартовали мобилизационные учения

10:24 21 июня Киев, Украина

В Минской области беларуси сегодня, 21 июня, стартовали мобилизационные учения, организованные военными комиссариатами.



Сообщение о начале учений было опубликовано Министерством обороны беларуси. Планируется, что тренировки продлятся до конца текущего месяца, до 30 июня.



Уточняется, что это регулярное мероприятие, направленное на проверку готовности военных комиссариатов и местных государственных органов к выполнению "задач по предназначению".



В рамках учений планируется осуществление развертывания объектов инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники, включая обеспечение укомплектования военных комиссариатов, подробности которого уточняет Министерство обороны.