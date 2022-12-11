В беларуси сняли запрет на посещение лесов вблизи Украины спустя 8 месяцев

18:32 08 декабря Киев, Украина

Власти беларуси сняли запрет на посещение лесов в приграничной с Украиной территории, действующий с апреля.



Об этом сообщает белорусское издание.

"Карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах беларуси стала полностью зеленой... это произошло в начале декабря - согласно данным на портале Минлесхоза, все запреты и ограничения на посещение лесов отменены. Относительно некоторых, приграничных с Украиной районов Гомельской области, это произошло через 8 месяцев. Напомним, закрывать леса на юге Гомельской области начали с апреля 2022 года, и тогда карта запретов и ограничений на посещение лесов совпадала со схемой передвижения военной техники рф",- отмечает издание.

Издание указывает, что в октябре в местных лесничествах не подтверждали продление запрета на посещение лесов, но при этом ссылались на решения исполкомов, принятых по требованию Минобороны.



По данным издания, в Гомельском и Мозырском районах Гомельской области сохраняется присутствие российских военных. В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщил о продлении запрета на посещение пограничной полосы в Гомельской области - до 1 марта 2023 года.



Запрет вводили с 1 июня 2022 года до 1 декабря 2022 года, а сейчас продлили как минимум до весны.