В беларуси сняли запрет на посещение лесов вблизи Украины спустя 8 месяцев

Власти беларуси сняли запрет на посещение лесов в приграничной с Украиной территории, действующий с апреля.
Об этом сообщает белорусское издание.
Об этом сообщает белорусское издание.
Издание указывает, что в октябре в местных лесничествах не подтверждали продление запрета на посещение лесов, но при этом ссылались на решения исполкомов, принятых по требованию Минобороны.
По данным издания, в Гомельском и Мозырском районах Гомельской области сохраняется присутствие российских военных. В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщил о продлении запрета на посещение пограничной полосы в Гомельской области - до 1 марта 2023 года.
Запрет вводили с 1 июня 2022 года до 1 декабря 2022 года, а сейчас продлили как минимум до весны.
По данным издания, в Гомельском и Мозырском районах Гомельской области сохраняется присутствие российских военных. В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщил о продлении запрета на посещение пограничной полосы в Гомельской области - до 1 марта 2023 года.
Запрет вводили с 1 июня 2022 года до 1 декабря 2022 года, а сейчас продлили как минимум до весны.
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