19:05 18 сентября Киев, Украина

В беларуси осталось менее 1000 наемников из частной военной компании "ЧВК Вагнер". Эта информация поступила от Центра национального сопротивления, который ссылается на данные из местных подпольных источников.



Уточняется, что из этой группы 200 человек находятся на службе в качестве инструкторов в специальных подразделениях Министерства внутренних дел и Министерства обороны беларуси.



Остальные наемники остались без прикрытия, и их не принимают ни в новые частные военные компании, ни в вооруженные силы россии.