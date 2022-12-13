В беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии

11:11 13 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Минобороны беларуси во вторник, 13 декабря. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко отдал приказ о срочной проверки боевой готовности армии.Об этом сообщает Минобороны беларуси во вторник, 13 декабря.

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", – говорится в сообщении.

Также в белорусском Минобороны не исключили ограничения передвижения по гражданским дорогам.