В беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии
11:11 13 декабря Киев, Украина
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко
отдал приказ о срочной проверки боевой готовности армии.
Об этом сообщает Минобороны беларуси во вторник, 13 декабря.
"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", – говорится в сообщении.
Также в белорусском Минобороны не исключили ограничения передвижения по гражданским дорогам.
"В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", – добавили в военном ведомстве.
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