В беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная техника рф

В республику беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил российской федерации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны беларуси.
Отмечается, что таким образом продолжается наращивание региональной группировки войск республики беларусь и российской федерации для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
С прибывающими подразделениями рф на белорусских полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования. Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического обучения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны беларуси.
Отмечается, что таким образом продолжается наращивание региональной группировки войск республики беларусь и российской федерации для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
С прибывающими подразделениями рф на белорусских полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования. Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического обучения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии