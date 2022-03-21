В Азербайджане открыли почетное консульство Украины

19:14 27 октября Киев, Украина

азербайджанском городе Шемахи открылось почетное консульство Украины, которое возглавит Мехрали Гасимов.



Об этом во вторник, 27 октября, сообщило посольство Украины в Азербайджане.



Как сообщается, Мехрали Гасимов - выпускник Киевского института международных отношений, предприниматель, работавший ранее на разных должностях в международных компаниях SAP і DeGolyer&MacNaughton Corp.



Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский передал Гасимову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны также подписали соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в Шемахи, добавили в посольстве.