В Азербайджане открыли почетное консульство Украины

В азербайджанском городе Шемахи открылось почетное консульство Украины, которое возглавит Мехрали Гасимов.
Об этом во вторник, 27 октября, сообщило посольство Украины в Азербайджане.
Как сообщается, Мехрали Гасимов - выпускник Киевского института международных отношений, предприниматель, работавший ранее на разных должностях в международных компаниях SAP і DeGolyer&MacNaughton Corp.
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский передал Гасимову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны также подписали соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в Шемахи, добавили в посольстве.
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