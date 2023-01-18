В аварии вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Монастырский

Утром 18 января в Броварах Киевской области упал вертолет. В крушении погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и руководство министерства.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Исходя из сообщения Игоря Клименко, среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
По состоянию на 10 утра известно о 16 погибших, из них 2 детей. 9 погибших находились на борту вертолета, добавил Клименко.
Кроме того, 22 пострадавших находятся в больнице, среди них 10 детей, отметил чиновник.
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