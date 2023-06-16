В армии рф растает число случаев невыполнения приказов, саботажа и дезертирства

09:18 11 июня Киев, Украина

По данным Генерального штаба ВСУ, армия рф начинает рушиться изнутри. В среде ее служащих, особенно находящихся в зоне так называемой "сецоперации", растает число случаев невыполнения приказов, саботажа, неуставных отношений, а также дезертирства.

Отмечается, что причинами ситуации является отсутствие юридической нормы по конечным срокам прохождения военной службы в армии рф, отсутствие значительных достижений на поле боя и распространение панических настроений по поводу будущих перспектив.

"Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил рф принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах"", - говорится в сводке.

Ранее в ЧВК Вагнер заявили, что якобы вступили в бой с кадровыми российскими военными у Бахмута и взяли в плен подполковника.