В Армении окончательно определились с кандидатом на должность премьер-министра - им стал Пашинян

Об этом говорится в указе главы государства.До этого Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьера.25 апреля он ушел в отставку с этого поста для проведения внеочередных парламентских выборов.Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией Гражданский договор. Теперь после своего назначения в течение 15 дней Пашинян должен сформировать правительство.