В Армении окончательно определились с кандидатом на должность премьер-министра - им стал Пашинян

Глава Армении Армен Саркисян сегодня назначил на должность премьер-министра республики Никола Пашиняна. У нового премьера есть две недели на формирование нового правительства.
Об этом говорится в указе главы государства.
"Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения", - говорится в документе.
До этого Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьера.
25 апреля он ушел в отставку с этого поста для проведения внеочередных парламентских выборов.
Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией Гражданский договор. Теперь после своего назначения в течение 15 дней Пашинян должен сформировать правительство.
"Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения", - говорится в документе.
До этого Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьера.
25 апреля он ушел в отставку с этого поста для проведения внеочередных парламентских выборов.
Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией Гражданский договор. Теперь после своего назначения в течение 15 дней Пашинян должен сформировать правительство.
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