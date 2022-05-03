В Армении окончательно определились с кандидатом на должность премьер-министра - им стал Пашинян

13:21 02 августа Киев, Украина

Глава Армении Армен Саркисян сегодня назначил на должность премьер-министра республики Никола Пашиняна. У нового премьера есть две недели на формирование нового правительства.
 
Об этом говорится в указе главы государства.

"Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения", - говорится в документе.

До этого Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьера.

25 апреля он ушел в отставку с этого поста для проведения внеочередных парламентских выборов.

Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией Гражданский договор. Теперь после своего назначения в течение 15 дней Пашинян должен сформировать правительство.