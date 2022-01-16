В Албании открыто украинское посольство

Украина открыла посольство в Албании - впервые в истории отношений между странами.
Сегодня президент Албании Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что это "историческое событие для отношений между нашими двумя странами".
Албанский президент заверил украинского посла в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Он отметил, что отношения между двумя странами являются достаточно хорошими, отметив, что стоит развивать экономическое и торговое сотрудничество.
Президент также поблагодарил украинскую власть за решение вопросов, связанных с сохранением и развитием национальной идентичности албанской общины в Одесской области.
Кроме того, Илир Мета выразил желание принять с официальным визитом в Албании президента Украины Владимира Зеленского.
Как известно, Албания сейчас председательствует в ОБСЕ и называет Украину одним из своих приоритетов.
Сегодня президент Албании Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что это "историческое событие для отношений между нашими двумя странами".
Албанский президент заверил украинского посла в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Он отметил, что отношения между двумя странами являются достаточно хорошими, отметив, что стоит развивать экономическое и торговое сотрудничество.
Президент также поблагодарил украинскую власть за решение вопросов, связанных с сохранением и развитием национальной идентичности албанской общины в Одесской области.
Кроме того, Илир Мета выразил желание принять с официальным визитом в Албании президента Украины Владимира Зеленского.
Как известно, Албания сейчас председательствует в ОБСЕ и называет Украину одним из своих приоритетов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии