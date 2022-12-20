В ISW считают, что лукашенко отказал путину в участии в войне в Украине

09:44 20 декабря Киев, Украина





Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Непризнанный рядом стран президент беларуси александр лукашенко , вероятно, отказал президенту россии владимиру путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"лукашенко во время встречи в минске 19 декабря, вероятно, предотвратил попытки путина заставить беларусь пойти на дальнейшие российско-белорусские интеграционные уступки. путин и лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, при этом оба лидера отметили, что беларусь столкнулась с угрозой Запада", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, путин заявил, что может рассмотреть вопрос подготовки экипажей белорусской боевой авиации к использованию "боеприпасов со специальными боеголовками" из-за "обострения" ситуации на внешних границах Союзного государства.



Ранее ISW оценивало, что лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину.

"лукашенко также использовал подобные намеки о возможном размещении ядерного оружия в беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада. лукашенко отметил, что россия поставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер". При этом путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства", - отметили в Институте.

ISW продолжает оценивать, что участие беларуси в войне путина против Украины остается маловероятным.