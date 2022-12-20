В ISW считают, что лукашенко отказал путину в участии в войне в Украине

Непризнанный рядом стран президент беларуси александр лукашенко
, вероятно, отказал президенту россии владимиру путину
пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
"лукашенко во время встречи в минске 19 декабря, вероятно, предотвратил попытки путина заставить беларусь пойти на дальнейшие российско-белорусские интеграционные уступки. путин и лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, при этом оба лидера отметили, что беларусь столкнулась с угрозой Запада", - говорится в отчете.
Как отмечают аналитики, путин заявил, что может рассмотреть вопрос подготовки экипажей белорусской боевой авиации к использованию "боеприпасов со специальными боеголовками" из-за "обострения" ситуации на внешних границах Союзного государства.
Ранее ISW оценивало, что лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину.
"лукашенко также использовал подобные намеки о возможном размещении ядерного оружия в беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада. лукашенко отметил, что россия поставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер". При этом путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства", - отметили в Институте.
ISW продолжает оценивать, что участие беларуси в войне путина против Украины остается маловероятным.
"Тот факт, что путин, кажется, принял тезисы лукашенко, не убедив его скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку. лукашенко, скорее всего, изменил бы свою риторику, чтобы создать какое-нибудь правдоподобное объяснение своему собственному народу о том, почему он внезапно отвернулся" от фиктивной угрозы вторжения НАТО, которую он создал, чтобы присоединиться к катастрофическому вторжению путина в Украину", - отметили аналитики.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии