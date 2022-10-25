В ISW прогнозируют освобождение правобережья Херсонщины до конца года

Российские войска не полностью отводятся из верхней части Херсонской области, однако, ВСУ, вероятно, смогут взять под контроль правобережье Херсонщины до конца этого года.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
По словам аналитиков, слова главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что российские войска не отступают из Херсона, а готовят город к городским боям, согласовываются с тем, что ISW наблюдал в конце октября.
В Институте отметили, что в недавних сообщениях о российских военных операциях в Херсоне не всегда проводится достаточно четкое разграничение между действиями в Херсоне и действиями в западной части Херсонской области в целом.
По информации ISW, российские войска приступили к частичному уходу с северо-запада Херсонской области еще во время подготовки к обороне Херсона. К моменту составления этого отчета они еще не начали полный вывод войск из города или области.
Другие выводы ISW:
- Генштаб Украины подтвердил, что украинские силы захватили Кармазиновку, Мясожаровку и Невское в Луганской области и Новосадово Донецкой области.
- Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин признал медленные темпы наземных операций группы "Вагнер" вокруг Бахмута, поскольку российские силы продолжали терять позиции вблизи города.
- Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск у линии фронта в Запорожской области 23–24 октября, а 22 октября нанесли удар по скоплениям российских войск и техники в районе Энергодара.
- Чиновники оккупационной администрации отключили системы связи в Херсоне, пытаясь ограничить гражданские сообщения о российских позициях украинским силам накануне ожидаемого наступления Украины.
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