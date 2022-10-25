В ISW прогнозируют освобождение правобережья Херсонщины до конца года

10:30 25 октября Киев, Украина





Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW). Российские войска не полностью отводятся из верхней части Херсонской области , однако, ВСУ, вероятно, смогут взять под контроль правобережье Херсонщины до конца этого года.Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).

"Российские войска, вероятно, готовятся защищать город Херсон и не уходят полностью с правого берега Херсонской области, несмотря на предварительные подтвержденные сообщения об уходе некоторых частей группировки", — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, слова главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что российские войска не отступают из Херсона, а готовят город к городским боям, согласовываются с тем, что ISW наблюдал в конце октября.



В Институте отметили, что в недавних сообщениях о российских военных операциях в Херсоне не всегда проводится достаточно четкое разграничение между действиями в Херсоне и действиями в западной части Херсонской области в целом.



По информации ISW, российские войска приступили к частичному уходу с северо-запада Херсонской области еще во время подготовки к обороне Херсона. К моменту составления этого отчета они еще не начали полный вывод войск из города или области.

"Однако российская позиция в верхней части Херсонской области, вероятно, несостоятельна, и украинские силы, вероятно, захватят верхнюю Херсонскую область до конца 2022 года. Российский военный блогер заявил, что сдача россией Херсона назрела, поскольку попытка удержать город, скорее всего, приведет к поражению", - подчеркнули аналитики.

Другие выводы ISW: