В ISW проанализировали новогоднее выступление путина

10:34 01 января Киев, Украина

Новогоднее обращение президента россии Владимира путина свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и по-прежнему сосредоточен на оправдании войны и ее издержек для своего народа. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на то, что глава Кремля заявил не только о том, что россия имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет россии зависят от восстановления контроля над Украиной.

"Тем самым путин пытается сделать победу в войне необходимой для дальнейшего существования россии как независимого государства", - сказано в анализе.

По мнению экспертов, эти слова, вероятно, были призваны частично оправдать дорогостоящую войну и обратиться к ультранационалистическому провоенному сообществу.

"Путин по-прежнему не желает рассматривать осмысленное мирное разрешение войны, кроме как на условиях, которые он диктует Украине и Западу. Путин вряд ли примет меньший исход, если только Украина с помощью своих западных сторонников не сможет нанести дополнительные крупномасштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть своей оккупированной земли", - считают аналитики.

При этом путин не сказал, как российские военные собираются исправить свои неудачи в Украине и достичь своих максималистских целей.

"Банальность большей части выступления согласуется с предыдущими оценками ISW о том, что путин, возможно, отложил свое ежегодное обращение к Ассамблее российской федерации, потому что он не был уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его ведения войны", - отметили специалисты.

Напомним, бывший глава британского правительства Борис Джонсон выразил уверенность, что 2023 год принесет Украине победу над врагом.

С обращением к украинцам выступил президент Владимир Зеленский. Он подбил итоги 2022 года и заявил, что 2023 год должен стать годом победы для украинского народа.