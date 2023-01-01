В ISW проанализировали новогоднее выступление путина

Новогоднее обращение президента россии Владимира путина свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и по-прежнему сосредоточен на оправдании войны и ее издержек для своего народа. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на то, что глава Кремля заявил не только о том, что россия имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет россии зависят от восстановления контроля над Украиной.
По мнению экспертов, эти слова, вероятно, были призваны частично оправдать дорогостоящую войну и обратиться к ультранационалистическому провоенному сообществу.
При этом путин не сказал, как российские военные собираются исправить свои неудачи в Украине и достичь своих максималистских целей.
Напомним, бывший глава британского правительства Борис Джонсон выразил уверенность, что 2023 год принесет Украине победу над врагом.
С обращением к украинцам выступил президент Владимир Зеленский. Он подбил итоги 2022 года и заявил, что 2023 год должен стать годом победы для украинского народа.
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