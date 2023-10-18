В ISW проанализировали, какую угрозу для рф несет прибытие ATACMS в Украину

09:30 18 октября Киев, Украина

Возможность использования Украиной ударов ракет большой дальности ATACMS по оперативно значимым аэродромам россиян в Украине, вероятно, заставит российское командование увести авиацию дальше от линии фронта. Прибытие ATACMS также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

"Возможность использования Украиной ударов ракет большой дальности ATACMS по оперативно значимым аэродромам россиян в Украине, вероятно, заставит российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта", - говорится в аналитическом отчете ISW.

Отмечается, что российские войска использовали вертолеты с аэродрома Бердянск в первые месяцы украинского контрнаступления в Запорожской области, что дало большой эффект против крупных механизированных украинских штурмов. Вооруженная кассетными боеприпасами версия ракет большой дальности ATACMS позволит украинским силам наносить удары по российским аэродромам.



Российские провоенные блогеры сразу провели параллели между украинскими ударами по аэродромам Бердянск и Луганск и серией украинских ударов HIMARS по аэродрому Чернобаевка в Херсонской области во время контрнаступления 2022 года в Херсонской области. Российские блогеры отметили, что тогда российские войска адаптировали свои аэродромы к украинским возможностям дальнего удара, но ATACMS является новой ракетной угрозой, которая так же заставит российское командование снова адаптироваться.

"Российские военные последовательно демонстрировали, что они могут адаптироваться к новым ударным возможностям Украины - но только после того, как понесут значительные потери", - отметили аналитики.

Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше линии фронта нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций, отметили аналитики. Передислокация самолетов на аэродромы, расположенные дальше в тылу, окажет влияние на время пребывания российской авиации для поддержки операций.



Вероятно, это будет особенно важно для российских вертолетов, которые действовали на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного времени, чтобы истощать механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.



Рассредоточение авиационных средств на большем количестве аэродромов также, вероятно, создаст для Воздушно-космических сил россии большие проблемы с координацией и обеспечением.



Прибытие ракет большой дальности ATACMS также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

Как отметили аналитики, прибытие HIMARS в Украину в июне 2022 года позволило украинским силам провести важную в оперативном отношении кампанию блокирования поддержки контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях, часть которой была направлена на слишком сконцентрированные российские склады боеприпасов.



Тогда российское командование неохотно отказалось от использования высококонцентрированных складов боеприпасов, расширив российское материально-техническое обеспечение вдоль более длинных наземных линий связи. Это в конечном счете в определенной степени усложнило обеспечение боеприпасами и поставками на линию фронта.



ATACMS, вероятно, поставит перед российскими войсками подобный вызов. Российские войска могут либо сосредоточиться на укреплении имеющихся складов, либо создать еще более рассредоточенную и следовательно чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов.