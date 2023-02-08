В ISW проанализировали, где именно рф хочет начать широкомасштабное наступление

14:15 08 февраля Киев, Украина

Российское военное командование, вероятно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию в попытке захватить Донецкую область в нереалистические сроки и без достаточной боевой мощи.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW)

"Министр обороны россии сергей шойгу провел пресс-конференцию о состоянии войны 7 февраля, вероятно, в попытке позиционировать министерство обороны россии как эффективный руководящий аппарат, поскольку российские военные готовятся к новому большому наступлению в Украине", - говорится в аналитическом отчете.

шойгу заявил, что российские войска якобы успешно развивают операции под Бахмутом и Угледаром, и утверждал, что российские войска вроде бы недавно взяли под контроль Соледарь, Клищиевку, Подгородное, Краснополовку, Благодатное и Николаевку в Бахмутском районе и Лобково в Запорожье.



Скорее всего, шойгу провел эту пресс-конференцию, чтобы создать видимость легитимности для министерства обороны россии, которое продолжает реформировать российскую армию, готовиться к новому наступлению и создавать условия для длительной операции в Украине.



По оценкам ISW, российские власти готовятся к "неизбежному наступлению" россии в Украине в ближайшие месяцы. Эта подготовка, по данным аналитиков, также проходит на стратегическом уровне с участием российских командных структур.



Министерство обороны Великобритании 7 февраля оценило, что россия с высокой вероятностью пытается приступить к масштабной наступательной операции с целью достижения административных границ Донецкой области с начала января 2023 года, но смогла продвинуться всего на несколько сотен метров в неделю, напоминают в ISW. Министерство обороны Великобритании объяснило такие медленные темпы нехваткой российских боеприпасов и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления. Министерство обороны Великобритании отметило,



Аналогичную оценку дали и аналитики ISW, отметив, что российское руководство, возможно, снова планирует решительное наступление, основываясь на ошибочных предположениях о российском военном потенциале. И, вероятно, не имеет боевой мощи, необходимой для проведения более одной крупной наступательной операции. Скорее всего, шойгу провел эту пресс-конференцию, чтобы создать видимость легитимности для министерства обороны россии, которое продолжает реформировать российскую армию, готовиться к новому наступлению и создавать условия для длительной операции в Украине.По оценкам ISW, российские власти готовятся к "неизбежному наступлению" россии в Украине в ближайшие месяцы. Эта подготовка, по данным аналитиков, также проходит на стратегическом уровне с участием российских командных структур.Министерство обороны Великобритании 7 февраля оценило, что россия с высокой вероятностью пытается приступить к масштабной наступательной операции с целью достижения административных границ Донецкой области с начала января 2023 года, но смогла продвинуться всего на несколько сотен метров в неделю, напоминают в ISW. Министерство обороны Великобритании объяснило такие медленные темпы нехваткой российских боеприпасов и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления. Министерство обороны Великобритании отметило, что россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для того, чтобы оказать существенное влияние на исход войны , пока российское военное командование продолжает требовать нереалистичных и стремительных продвижений вперед.Аналогичную оценку дали и аналитики ISW, отметив, что российское руководство, возможно, снова планирует решительное наступление, основываясь на ошибочных предположениях о российском военном потенциале. И, вероятно, не имеет боевой мощи, необходимой для проведения более одной крупной наступательной операции.