В ISW оценили шансы ЧВК "Вагнер" на продолжение боевых действий за пределами Бахмута

В аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) утверждается, что шансы на продолжение боевых действий ЧВК "Вагнер", в его нынешнем истощенном состоянии, за пределами Бахмута являются маловероятными.
В ISW отметили, что "вагнеровцы" удерживают западные админграницы Бахмута, в то время как украинские силы продолжают сосредотачиваться на контратаках в окрестностях города. По информации украинских военных, они контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504.
По словам аналитиков, это молчаливое подтверждение того, что российские силы контролируют остальную западную и северо-западную части Бахмута, если не весь город.
В ISW отметили, что заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме прилегающих к двум трассам, ведущим в город.
По словам аналитиков, это молчаливое подтверждение того, что российские силы контролируют остальную западную и северо-западную части Бахмута, если не весь город.
В ISW отметили, что заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме прилегающих к двум трассам, ведущим в город.
По словам аналитиков, российские войска, вероятно, потребуют дополнительного подкрепления для содержания города Бахмут и его флангов за счет операций по другим направлениям. ISW зафиксировала артиллерийские подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (ранее была замечена в районе Авдеевки), действующие теперь на Бахмутском направлении.
В институте отметили, что силы Вагнера получили возможность продолжать наступательные операции в Бахмуте, поскольку российские регулярные войска взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило им сосредоточиться на городских боях.
По словам аналитиков, регулярные войска рф, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или север на сторону Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.
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