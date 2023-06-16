В ISW оценили шансы ЧВК "Вагнер" на продолжение боевых действий за пределами Бахмута

14:34 22 мая Киев, Украина

В аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) утверждается, что шансы на продолжение боевых действий ЧВК "Вагнер", в его нынешнем истощенном состоянии, за пределами Бахмута являются маловероятными.

В ISW отметили, что "вагнеровцы" удерживают западные админграницы Бахмута, в то время как украинские силы продолжают сосредотачиваться на контратаках в окрестностях города. По информации украинских военных, они контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504.



По словам аналитиков, это молчаливое подтверждение того, что российские силы контролируют остальную западную и северо-западную части Бахмута, если не весь город.



В ISW отметили, что заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме прилегающих к двум трассам, ведущим в город.

"Вероятное захват "Вагнером" последнего небольшого участка на западе Бахмута не влияет на украинские контратаки к северу и югу от Бахмута, а также на украинский контроль над наземными линиями связи вокруг города, до которых истощенные силы "Вагнера" должны добраться, чтобы проводить дальнейшие наступательные операции", - говорится в отчете.

По словам аналитиков, российские войска, вероятно, потребуют дополнительного подкрепления для содержания города Бахмут и его флангов за счет операций по другим направлениям. ISW зафиксировала артиллерийские подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (ранее была замечена в районе Авдеевки), действующие теперь на Бахмутском направлении.

"Раньше ISW прогнозировал, что наступательные операции "Вагнера", вероятно, достигнут кульминации после месяцев изнурительных городских боев, и маловероятно, что "Вагнер" будет продолжать боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии", - говорится в отчете.

В институте отметили, что силы Вагнера получили возможность продолжать наступательные операции в Бахмуте, поскольку российские регулярные войска взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило им сосредоточиться на городских боях.

"Силы "Вагнера начали демонстрировать признаки того, что они не смогут продолжать наступательные операции за пределами города Бахмут, по крайней мере, с конца декабря 2022 года", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, регулярные войска рф, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, также вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или север на сторону Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.