В ISW объяснили, смогут ли россияне захватить Донбасс до марта

Президент рф владимир путин, очевидно, снова переоценил возможности российских военных, отдав приказ полностью захватить до марта Донецкую и Луганскую области.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
По предварительным оценкам ISW, так называемое "большое российское наступление" к апрелю 2023 года, скорее всего, преждевременно достигнет кульминации во время весенних дождей в апреле, если не раньше. Об оперативно значимых последствиях для рф речь не идет, считают аналитики.
Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Андрей Черняк рассказал 1 февраля в интервью, что президент россии владимир путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 г., напоминает ISW. Черняк также заявил, что российские войска перекидывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в неопределенные районы восточной Украины, вероятно, в район Луганской области.
В ISW не заметили доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь, чтобы разгромить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области (более 42 процентов от общей площади Донецкой области) до марта.
Преждевременное кульминирование российского наступления к апрелю может создать благоприятные условия для украинских войск. Они смогут воспользоваться ими в собственном контрнаступлении в конце весны или летом 2023 после привлечения западных танковых поставок, говорится в аналитическом отчете.
По предварительным оценкам ISW, так называемое "большое российское наступление" к апрелю 2023 года, скорее всего, преждевременно достигнет кульминации во время весенних дождей в апреле, если не раньше. Об оперативно значимых последствиях для рф речь не идет, считают аналитики.
Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Андрей Черняк рассказал 1 февраля в интервью, что президент россии владимир путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 г., напоминает ISW. Черняк также заявил, что российские войска перекидывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в неопределенные районы восточной Украины, вероятно, в район Луганской области.
В ISW не заметили доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь, чтобы разгромить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области (более 42 процентов от общей площади Донецкой области) до марта.
Преждевременное кульминирование российского наступления к апрелю может создать благоприятные условия для украинских войск. Они смогут воспользоваться ими в собственном контрнаступлении в конце весны или летом 2023 после привлечения западных танковых поставок, говорится в аналитическом отчете.
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