В ISW объяснили, почему кремль не желает признавать возможность ударов ВСУ по Крыму

09:06 10 августа Киев, Украина

Вчера, 9 августа в Крыму , на военном аэродроме в Новофедоровке (Сакский район), который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории, прогремел взрыв

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Минобороны россии причиной инцидента на авиабазе в Крыму назвало взрыв нескольких авиационных боеприпасов на складах из-за нарушений правил пожарной безопасности. Тем самым они отвергли сообщения о том, что причиной взрывов стали украинские удары или диверсии на военном объекте.



Аналитики института считают, что кремль не хочет обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку это продемонстрировало бы неэффективность российских систем ПВО. Такой же реакция была, когда украинские силы потопили флагман Черноморского флота россии крейсер "Москва".



Новофедоровка находится на расстоянии более 200 км до линии фронта, поэтому российские блогеры высказали предположение, что украинцы использовали предоставленные США армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS). Однако, по данным института, у ВСУ нет систем ATACMS.

Кроме того, серия взрывов произошла и на военных складах оккупантов, расположенных в Мелитополе и Новоалексеевке.



Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань отметил, что более полутора часов в Новоалексеевке, расположенной примерно в 35 км к северу от границы с Крымом, продолжалась детонация снарядов. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о 10 взрывах на российских военных базах в западной части Мелитополя.

"У ISW пока нет никаких оснований для самостоятельной оценки точной причины взрывов, — сказано в отчете института. — Одновременность взрывов на разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар. Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для нанесения ударов по наземным целям, как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами, но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу".

Издание New York Times, ссылаясь на свои источники в украинском Минобороны, сообщило, что удар по авиабазе россиян мог быть нанесен из ОТРК "Гром", разработанным в днепровском КБ "Южное". Журналисты подчеркивают, что за взрывами в Крыму стоят украинские военные, которые применили оружие "исключительно украинской разработки".