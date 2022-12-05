В ISW объяснили, от чего будет зависеть успех ВСУ на фронте зимой

09:22 05 декабря Киев, Украина

Способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции этой зимой.





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Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 декабря заявил, что замерзшая почва позволяет продвигаться тяжелой колесной и гусеничной технике и украинские войска готовят такую технику к зимним операциям.



Он также заявил, что некачественные мобилизованные новобранцы и кадры группы Вагнера, набранные из российских пленных, не готовы к боевым действиям зимой. Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны. ISW напомнили, что украинские официальные лица отметили, что Силы обороны планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать российским войскам возобновить инициативу на поле боя.Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 декабря заявил, что замерзшая почва позволяет продвигаться тяжелой колесной и гусеничной технике и украинские войска готовят такую технику к зимним операциям.Он также заявил, что некачественные мобилизованные новобранцы и кадры группы Вагнера, набранные из российских пленных, не готовы к боевым действиям зимой.

"Ранее в Минобороны заявили, что предполагающие, что зима остановит боевые действия, "вероятно, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", предполагая, что украинские силы намерены продолжать контрнаступательные операции в течение предстоящей зимы, что будет способствовать цели возвращение Крыма", — говорится в отчете

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов 18 ноября заявил, что украинские войска будут продолжать бои зимой, поскольку любая пауза позволит российским войскам усилить свои подразделения и позиции, напомнили в ISW.



По мнению аналитиков, разведка США ошиблась в своем прогнозе, в котором говорится, что весной будут лучшие условия, чтобы продлить контрнаступление.

"Способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов. россия потеряла инициативу летом 2022 года после кульминации ее наступления на Донбассе", - отметили в институте.

По словам аналитиков, с августа 2022 года украинские войска получили и удержали инициативу и с тех пор проводят серию успешных последовательных операций: Украина освободила большую часть Харьковской области в сентябре, Херсон в ноябре, и сейчас создает условия для дальнейших украинских наступлений в других местах этой зимы.

"Серия последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ и знание сильных сторон советского оперативного искусства", - считают в ISW.

По мнению экспертов, замысел украинской кампании разработан так, чтобы серией последовательных операций лишить россию инициативы, нанести поражение ее военным и освободить больше территории.

"Погодные условия зимой 2023, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневровые боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что сезон осенней грязи в ноябре осложнил маневровую войну, однако Украина и рф продолжали агрессивные наступательные операции.



По словам аналитиков, с приближением сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия.