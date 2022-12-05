В ISW объяснили, от чего будет зависеть успех ВСУ на фронте зимой

Способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции этой зимой.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.
В ISW напомнили, что украинские официальные лица отметили, что Силы обороны планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать российским войскам возобновить инициативу на поле боя.
Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 декабря заявил, что замерзшая почва позволяет продвигаться тяжелой колесной и гусеничной технике и украинские войска готовят такую технику к зимним операциям.
Он также заявил, что некачественные мобилизованные новобранцы и кадры группы Вагнера, набранные из российских пленных, не готовы к боевым действиям зимой.
В ISW напомнили, что украинские официальные лица отметили, что Силы обороны планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать российским войскам возобновить инициативу на поле боя.
Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 декабря заявил, что замерзшая почва позволяет продвигаться тяжелой колесной и гусеничной технике и украинские войска готовят такую технику к зимним операциям.
Он также заявил, что некачественные мобилизованные новобранцы и кадры группы Вагнера, набранные из российских пленных, не готовы к боевым действиям зимой.
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов 18 ноября заявил, что украинские войска будут продолжать бои зимой, поскольку любая пауза позволит российским войскам усилить свои подразделения и позиции, напомнили в ISW.
По мнению аналитиков, разведка США ошиблась в своем прогнозе, в котором говорится, что весной будут лучшие условия, чтобы продлить контрнаступление.
По словам аналитиков, с августа 2022 года украинские войска получили и удержали инициативу и с тех пор проводят серию успешных последовательных операций: Украина освободила большую часть Харьковской области в сентябре, Херсон в ноябре, и сейчас создает условия для дальнейших украинских наступлений в других местах этой зимы.
По мнению экспертов, замысел украинской кампании разработан так, чтобы серией последовательных операций лишить россию инициативы, нанести поражение ее военным и освободить больше территории.
В ISW отметили, что сезон осенней грязи в ноябре осложнил маневровую войну, однако Украина и рф продолжали агрессивные наступательные операции.
По словам аналитиков, с приближением сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия.
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