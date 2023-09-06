В ISW назвали самое слабое звено в командовании армии рф

В российском информационном пространстве все чаще критикуют российское военное командование за неспособность набрать и научить эффективных офицеров среднего звена для руководства российскими войсками на передовой в Украине.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
Российские милблогеры выражают разочарование военными офицерами среднего звена и обвиняют их во введении ненужных бюрократических мер, плохом обращении с ранеными и погибшими российскими военными, выдаче приказов, приводящих к военным потерям и дезинформации российского высшего военного командования.
В то же время некоторые милблогеры утверждали, что гнев в российском информпространстве, направленный на военных офицеров среднего звена, должен быть нацелен на высших чиновников, назначивших плохих командиров.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
Российские милблогеры выражают разочарование военными офицерами среднего звена и обвиняют их во введении ненужных бюрократических мер, плохом обращении с ранеными и погибшими российскими военными, выдаче приказов, приводящих к военным потерям и дезинформации российского высшего военного командования.
В то же время некоторые милблогеры утверждали, что гнев в российском информпространстве, направленный на военных офицеров среднего звена, должен быть нацелен на высших чиновников, назначивших плохих командиров.
Один милблогер отметил, что российское военное командование и российское руководство в целом предпочитают не компетентных офицеров, а лояльных, которые не способны обучать новых офицеров, тогда как другой милблогер утверждал, что россия не устранит эту губительную культуру в своей армии, не претерпев значительных изменений в русском военном руководстве.
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