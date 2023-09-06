В ISW назвали самое слабое звено в командовании армии рф

13:51 17 августа Киев, Украина

В российском информационном пространстве все чаще критикуют российское военное командование за неспособность набрать и научить эффективных офицеров среднего звена для руководства российскими войсками на передовой в Украине.



Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).



Российские милблогеры выражают разочарование военными офицерами среднего звена и обвиняют их во введении ненужных бюрократических мер, плохом обращении с ранеными и погибшими российскими военными, выдаче приказов, приводящих к военным потерям и дезинформации российского высшего военного командования.



В то же время некоторые милблогеры утверждали, что гнев в российском информпространстве, направленный на военных офицеров среднего звена, должен быть нацелен на высших чиновников, назначивших плохих командиров.

"Некоторые милблогеры отметили, что высшее военное руководство поддерживает систему, которая не в состоянии привлечь и обучить новое поколение офицеров среднего звена, назначая старых и неэффективных командиров на передовую", — говорится в отчете.

Один милблогер отметил, что российское военное командование и российское руководство в целом предпочитают не компетентных офицеров, а лояльных, которые не способны обучать новых офицеров, тогда как другой милблогер утверждал, что россия не устранит эту губительную культуру в своей армии, не претерпев значительных изменений в русском военном руководстве.