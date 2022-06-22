В 2022 году путин оказался самым непопулярным в мире политиком

20:18 22 июня Киев, Украина

Согласно результатам социологического исследования американской организации Pew Research Center, в 2022 году глава страны-агрессора владимир путин оказался самым непопулярным в мире политиком.

Действия путина поддерживают лишь 9% опрошенных в 18 странах, где проходил опрос. 90% выступили с осуждением его политики - это максимальный показатель за все 20 лет проведения подобных опросов.

Об этомсообщает издание Deutsche welle.



При этом рейтинг путина в мире не всегда было столь плохим, хоть и стабильно снижался в последние годы, отмечает Pew Research Center.



Отношение европейцев к путину напрямую связано с их политическими взглядами, говорят исследователи. Те, кто поддерживают правые популистские партии в своей стране, с большей вероятностью будут уверены в правильности действий путина. Например, среди греков, которые положительно относятся к партии "Греческое решение", 55% высоко оценивают политику путина.

"Аналогичные закономерности можно наблюдать среди сторонников правых популистских партий в Германии, Великобритании, Франции и Швеции", - пишут аналитики, подчеркивая, что среди сторонников правых движений в Европе рейтинг путина при этом обвалился более резко, чем среди их политических противников.

Изменилось и отношение респондентов к россии в целом. В среднем в 18 странах 85% опрошенных выражают негативное мнение о стране, большинство говорят, что относятся к россии "очень негативно". Сильней всего отношение ухудшилось в Италии, Греции и Польше. В этих странах оно снизилось более чем на 30 процентных пунктов с момента последнего опроса. В Германии к россии хорошо относятся 16% респондентов.