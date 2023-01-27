В 10 регионах Украины ввели аварийные отключения света

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности. Аварийные отключения действуют в 10 регионах, сообщает Укрэнерго в пятницу, 27 января.
Указано, что вчерашняя атака российских агрессоров нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Это прозошло в то время, когда энергосистема все еще восстанавливалась после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Указано, что вчерашняя атака российских агрессоров нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Это прозошло в то время, когда энергосистема все еще восстанавливалась после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Также указано, что после последней ракетной атаки ограничения действуют в Одессе, в других регионах, где высоковольтная инфраструктура испытала российские удары ракетами или дронами, потребители заживлены по резервным схемам.
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