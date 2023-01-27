В 10 регионах Украины ввели аварийные отключения света

12:30 27 января Киев, Украина





Указано, что вчерашняя атака российских агрессоров нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Это прозошло в то время, когда энергосистема все еще восстанавливалась после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. В Украине сохраняется значительный дефицит мощности Аварийные отключения действуют в 10 регионах, сообщает Укрэнерго в пятницу, 27 января.Указано, что вчерашняя атака российских агрессоров нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Это прозошло в то время, когда энергосистема все еще восстанавливалась после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"До всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток… Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в 10 областях, в результате чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", – говорится в сообщении.

Также указано, что после последней ракетной атаки ограничения действуют в Одессе, в других регионах, где высоковольтная инфраструктура испытала российские удары ракетами или дронами, потребители заживлены по резервным схемам.