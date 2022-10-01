Уже весной Украина вернет все свои земли, включая Крым - Буданов

07:40 01 октября Киев, Украина

Предстоящей зимой война на территории Украины в значительной степени стихнет, а весной состоится выход украинских защитников на границы Украины 1991 года. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"Скоро это закончится. Где-то в конце мая я рассказал, как алгоритм будет происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас нехорошим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения по восстановлению территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", - отметил Буданов. Также глава ГУР прокомментировал слова американского генерала о том, что ВСУ летом войдут в Крым: "Я опираюсь на факты, которые мне известны. Я считаю, что это будет не летом, а до конца весны. Возможно немного раньше, в днях можно ошибаться, но не в алгоритмах", - сказал Буданов.

Также руководитель Главного управления разведки Минобороны заявил, что сейчас нет оснований считать, что россия нанесет ядерный удар по Украине.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", - отметил он.

Он также добавил, что не стоит бояться мобилизации в россии, потому что на самом деле "это подарок" для Украины, так как "это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить".

Ранее сообщалось о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Напомним, в ОП подтвердили взятие военных рф в котел.