Уже в ближайшее время Украина получит от ЕС первый транш в 600 миллионов евро

23 июля между Украиной и ЕС был подписан меморандум о новой программе макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Программа рассчитана на 12 месяцев.
И вот сегодня, 25 августа, 248 голосами Верховная Рада на внеочередном заседании ратифицировала меморандума с Евросоюзом.
Первый транш в 600 миллионов ожидается уже в ближайшее время.
Условия меморандума на прошлой неделе опубликовал нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.
И вот сегодня, 25 августа, 248 голосами Верховная Рада на внеочередном заседании ратифицировала меморандума с Евросоюзом.
Первый транш в 600 миллионов ожидается уже в ближайшее время.
Условия меморандума на прошлой неделе опубликовал нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев.
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