Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в россию - Зеленский

13:33 06 октября Киев, Украина

Российский агрессор принудительно депортировал более 1,6 млн украинцев, многие из них прошли через фильтрационные лагеря и остались без документов.

 

Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского со ссылкой на обращение президента к участникам сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ).
 
"Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам рф. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это – люди. Но для россии это также ресурс",- отметил он.

Зеленский отметил, что не сомневается в победе Украины в войне, однако вопрос сейчас в том, сколько еще украинцев россия сможет похитить и убить, прежде чем признать поражение.

Он отметил, что рф отправила свою армию в Украину, чтобы превратить государство в свою колонию, как было раньше, во время империй. Президент отметил, что миллионы украинцев стали на защиту свободы и своего государства и не позволят россии вернуть то старое несправедливое время.
 
"Мы делаем все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю, чтобы как можно быстрее спасти всех наших людей от этого вторжения. Мы делаем все, чтобы поставить точку в длинном перечне украинских жертв, который создает россия",- резюмировал он.