Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в россию - Зеленский

Российский агрессор принудительно депортировал более 1,6 млн украинцев, многие из них прошли через фильтрационные лагеря и остались без документов.
Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского со ссылкой на обращение президента к участникам сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ).
Зеленский отметил, что не сомневается в победе Украины в войне, однако вопрос сейчас в том, сколько еще украинцев россия сможет похитить и убить, прежде чем признать поражение.
Он отметил, что рф отправила свою армию в Украину, чтобы превратить государство в свою колонию, как было раньше, во время империй. Президент отметил, что миллионы украинцев стали на защиту свободы и своего государства и не позволят россии вернуть то старое несправедливое время.
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