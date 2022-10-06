Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в россию - Зеленский

13:33 06 октября Киев, Украина

Российский агрессор принудительно депортировал более 1,6 млн украинцев, многие из них прошли через фильтрационные лагеря и остались без документов.



Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского со ссылкой на обращение президента к участникам сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ).

"Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам рф. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это – люди. Но для россии это также ресурс",- отметил он.



Зеленский отметил, что не сомневается в победе Украины в войне, однако вопрос сейчас в том, сколько еще украинцев россия сможет похитить и убить, прежде чем признать поражение.



Он отметил, что рф отправила свою армию в Украину, чтобы превратить государство в свою колонию, как было раньше, во время империй. Президент отметил, что миллионы украинцев стали на защиту свободы и своего государства и не позволят россии вернуть то старое несправедливое время.