Уже 9 стран ЕС не выдают туристические визы россиянам

В россии признали, что треть стран Европейского Союза не выдают туристические визы гражданам российской федерации.
Об этом заявила Ассоциация туроператоров россии.
Об этом заявила Ассоциация туроператоров россии.
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды не принимают от российских туристов документы на получение виз.
При этом некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам.
Как отметили туроператоры, продолжают принимать документы на визы под поездки Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Они выдают национальные визы.
ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.
Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с рф. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дороже.
В частности, стоимость анкеты шенгенской визы вырастет с 35 до 80 евро, а консульства государств ЕС будут иметь право дольше изучать документы заявителя до 45 дней, сейчас этот срок составляет до 30 дней.
В то же время, ряд стран ЕС в одностороннем порядке прекратили выдачу виз ЕС россиянам для туристических поездок, некоторые государства, в частности балтийские, сделали это еще весной.
При этом некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам.
Как отметили туроператоры, продолжают принимать документы на визы под поездки Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Они выдают национальные визы.
ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.
Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с рф. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дороже.
В частности, стоимость анкеты шенгенской визы вырастет с 35 до 80 евро, а консульства государств ЕС будут иметь право дольше изучать документы заявителя до 45 дней, сейчас этот срок составляет до 30 дней.
В то же время, ряд стран ЕС в одностороннем порядке прекратили выдачу виз ЕС россиянам для туристических поездок, некоторые государства, в частности балтийские, сделали это еще весной.
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