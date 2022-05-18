Уже 28 300 оккупантов не вернутся домой: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях рф

10:16 18 мая Киев, Украина

По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Общие потери врагов за время вторжения в Украину:



🔻личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

🔻танков ‒ 1251 (+16) ед,

🔻боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед,

🔻артиллерийских систем – 586 (+8) ед,

🔻РСЗО – 199 (+1) ед,

🔻средства ПВО – 91 (+1) ед,

🔻самолетов – 202 (+1) ед,

🔻вертолетов – 167 (+0) ед,

🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

🔻крылатые ракеты – 102 (+5),

🔻корабли /катера – 13 (+0) ед,

🔻автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед,

🔻специальная техника – 43 (+0).