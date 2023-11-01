В Узбекистане приговорили мужчину к 5 годам тюрьмы за службу в "днр"

Суд в Ташкентской области Узбекистана приговорил 38-летнего уроженца Юкоричирчикского района к пяти годам лишения свободы. Мужчина был обвинен в несении службы в рядах армии "днр", как сообщает Радио Озодлик.
По данным следствия, Ильдар Хайрулин в 2014-2015 годах участвовал в боевых действиях на территории Украины против государственных вооруженных сил. Однако родственники Хайрулина утверждают, что он не принимал участия в вооруженных конфликтах на украинской территории, не посещал Украину и на момент обвинения находился в россии.
Этот случай стал первым известным случаем вынесения приговора гражданину Узбекистана за участие в боевых действиях на территории Украины. Стоит отметить, что Узбекистан ранее заявил о непризнании независимости сепаратистских "лнр" и "днр" и поддержке территориальной целостности Украины.
По данным следствия, Ильдар Хайрулин в 2014-2015 годах участвовал в боевых действиях на территории Украины против государственных вооруженных сил. Однако родственники Хайрулина утверждают, что он не принимал участия в вооруженных конфликтах на украинской территории, не посещал Украину и на момент обвинения находился в россии.
Этот случай стал первым известным случаем вынесения приговора гражданину Узбекистана за участие в боевых действиях на территории Украины. Стоит отметить, что Узбекистан ранее заявил о непризнании независимости сепаратистских "лнр" и "днр" и поддержке территориальной целостности Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии